Polski automat wykryje chorego z 4 metrów

Mówiąc wprost to termometr na podczerwień do bezkontaktowego mierzenia temperatury. Za projektem FevIR stoi spółka infraSpectra z Wrocławskiego Parku Technologicznego. – Urządzenie umożliwia wykrywanie gorączkujących osób z dokładnością +/-0,3 st. C, z odległości czterech metrów i w czasie krótszym niż 0,3 s – wylicza dr inż. Jędrzej Szelc, prezes i główny inżynier w dziale termografii podczerwieni infraSpectra.

