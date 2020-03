Epidemia na nowo odkryła druk 3D. Polskie firmy w czołówce

Przykład z włoskiego szpitala w Brescii pokazał, że druk 3D pomógł rozwiązać problem z dostępnością części zamiennych (zaworów) do respiratorów. Ich „produkcją” zajęły się firmy Isinnova i FabLab, specjalizujące się w druku przestrzennym. Już pierwszego dnia dodrukowane części wykorzystano przy ratowaniu dziesięciu pacjentów. Gdy to rozwiązanie zdało egzamin, kolejne firmy z branży zaczęły wspierać w ten sposób włoskie szpitale. Ale ta innowacyjna technologia może pomóc medykom i ratownikom na wiele sposobów. W Izraelu i W. Brytanii drukowane są już maski antywirusowe.

Teraz do ofensywy w walce z epidemią przechodzą polskie firmy z tej branży. Zawiązały już inicjatywę #DrukarzeDlaSzpitali, w ramach której placówki medyczne mogą zgłaszać konkretne potrzeby. Jak tłumaczy nam Bartłomiej Jarkiewicz z firmy MTT Polska, jeden z inicjatorów akcji, w ciągu kilkunastu dni od startu projektu zamówienia złożyło ponad 200 instytucji. To głównie szpitale, ale nie tylko. Na liście są służby ratunkowe, graniczne, policja, wojsko.

Jak podkreśla, te statystyki rosną praktycznie z dnia na dzień. Podobnie jak moce przerobowe w ramach inicjatywy. – W ramach #DrukarzeDlaSzpitali działa ponad 400 wolontariuszy, posiadających drukarki 3D – to zarówno osoby prywatne, hobbyści, jak i producenci drukarek i same drukarnie. Nasze moce produkcyjne dziś sięgają 1 tys. sztuk przyłbic i gogli – wskazuje Bartłomiej Jarkiewicz.

Ale potencjał tej branży jest większy. Dziś w inicjatywę zaangażowanych jest ok. 2 tys. drukarek, szacuje się jednak, że w Polsce jest 10 tys. takich urządzeń. Cała produkcja przekazywana jest w ramach akcji bezpłatnie, a koszty wytworzenia niezbędnego asortymentu dla lekarzy i służb ratunkowych biorą na siebie wolontariusze. – Zabezpieczyliśmy już wzory przyłbic i gogli. Są one dostępne w sieci i każdy może drukować, ale nie wolno wydrukowanych elementów sprzedawać, a jedynie bezpłatnie udostępniać instytucjom, które ich potrzebują – zastrzega nasz rozmówca.

Niestety, zaczyna brakować niektórych elementów niezbędnych do złożenia akcesoriów ochronnych, m.in. gumek i folii. – Zabezpieczamy zapasy – tłumaczy Jarkiewicz. I dodaje, że na razie nie powinno być problemu z filamentem. Jak udało się nam ustalić, surowiec służący jako materiał do druku dodatkowo wolontariuszom zapewni Grupa Azoty. Państwowa spółka niedawno podjęła decyzję o wejściu na rynek druku 3D.

Ochotnicy produkujący wyposażenie dla medyków borykają się również z problemami logistycznymi. – Wolontariusze są rozproszeni i w tej sytuacji dostarczanie drukującym niezbędnych materiałów, odbiór od nich produkcji, a także dostawy do szpitali to wyzwanie. Pomaga nam w tym zakresie Ochotnicza Straż Pożarna – wyjaśnia Jarkiewicz.

Przyłbice i gogle to jedno. Polska branża przekonuje, że jest w stanie tworzyć kolejne elementy, których może brakować w walce z koronawirusem, m.in. zawory do respiratorów. – Jesteśmy gotowi do wsparcia polskiej służby zdrowia. Przykłady z Włoch pokazują, że są obszary, w których można przyśpieszyć i ułatwić pracę lekarzom – komentuje Mariusz Babula, wiceprezes firmy Zortrax.

Jak zaznacza, technologia 3D może być wykorzystana do tworzenia elementów sprzętu medycznego, jak pokrętła, uchwyty, osłonki. Z kolei spółka 3DGence szpitalom udostępniła park maszynowy pod Gliwicami, wyposażony w kilkadziesiąt drukarek. – W ciągu kilku dni zaprojektowaliśmy prototyp przyłbicy, dostarczyliśmy go do szpitala na testy, następnie wprowadziliśmy poprawki i rozpoczęliśmy produkcję. Czas, jaki upłynął od przygotowania prototypu do startu produkcji, to pięć dni. Do końca tygodnia chcemy rozpocząć dostarczanie kilku tysięcy przyłbic – mówi Andrzej Kukuła, prezes 3DGence.