Teraz łatwiej będzie śledzić wirusa. Pomogą… bliźnięta

Covid Symptom Tracker to aplikacja, która powstała na londyńskim King’s College przy współpracy dwóch stołecznych szpitali Guy’s i St. Thomas’ oraz firmy ZOE zajmującej się telemedycyną.

Aplikacja prosi użytkowników, by podali dane na temat wieku, płci i kodu pocztowego, a także choroby, na które cierpią, i ogólny stan zdrowia. Naukowców interesują informacje na temat kaszlu, podwyższonej temperatury, problemów z sercem, astmy i cukrzycy, a także przyjmowanych leków, zwłaszcza immunosupresantów oraz ibuprofenu. Istotną informacją jest też to, czy dana osoba porusza się na wózku. Aplikacja raz dziennie wysyła zapytania do użytkowników.