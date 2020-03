Polskie drukarki powalczą z wirusem z Wuhan

Przykład włoskiego szpitala w Brescii pokazał, że druk 3D pomaga rozwiązać problem z dostępnością części zamiennych (zaworów) do respiratorów. Zaczęły je wytwarzać firmy Isinnova i FabLab, specjalizujące się w druku 3D. Już pierwszego dnia dodrukowane części wykorzystano przy ratowaniu 10 pacjentów.

Gdy to rozwiązanie zdało egzamin, kolejne firmy z branży zaczęły wspierać w ten sposób włoskie szpitale. Ale ta innowacyjna technologia może pomóc medykom i ratownikom na wiele sposobów. W Izraelu i Wlk. Brytanii drukowane są już maski antywirusowe.

Teraz do ofensywy w walce z epidemią przechodzą polskie firmy z tej branży. Zawiązały już inicjatywę #DrukarzeDlaSzpitali, w ramach której placówki medyczne mogą zgłaszać konkretne potrzeby. – Jesteśmy gotowi do wsparcia polskiej służby zdrowia. Przykłady z Włoch pokazują, że są obszary, w których można przyśpieszyć i ułatwić prace lekarzom – mówi Mariusz Babula, wiceprezes firmy Zortrax. Dodaje, że druku 3D może być wykorzystany do elementów sprzętu medycznego, jak pokrętła, uchwyty, osłonki.