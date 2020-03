W gnieździe wirusa działa szpital 5G. To przyszłość medycyny

Przez całą dobę pracuje tu sześć różnych typów robotów. Mają one odciążyć personel medyczny i zmniejszyć ryzyko zarażenia się przez lekarzy i pielęgniarzy wirusem.

Roboty mierzą pacjentom temperaturę, dostarczają posiłki, sprawdzają pomieszczenia i pomagają w ich dezynfekcji. Każdy pacjent ma na nadgarstku specjalną bransoletę, która mierzy temperaturę i bicie serca i przesyła dane do centralnego rejestru. Dzięki sieci 5G dane na temat stanu zdrowia pacjentów błyskawicznie trafiają do bazy danych, do której mają dostęp lekarze z każdego miejsca w szpitalu. W razie konieczności są też informowani o pogorszeniu stanu zdrowia.