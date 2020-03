Pożycz moc komputera. Amerykanie wzywają do walki z wirusem

Amerykanie zapraszają właścicieli komputerów do użyczenia mocy obliczeniowej komputerów do badań nad potencjalnymi lekami na 2019-nCoV.

Przedstawiciele projektu Folding@home wystosowali odezwę do właścicieli komputerów z całego świata, by użyczyli niewykorzystywanych mocy obliczeniowej swoich komputerów do badań na temat struktur potencjalnych celów leków na 2019-nCoV, które mogłyby pomóc w projektowaniu nowych terapii. Poniżej dalsza część artykułu

– Naszą specjalnością jest używanie symulacji komputerowych do zrozumienia ruchomych części białek. Obserwowanie, w jaki sposób atomy w białku poruszają się względem siebie, jest ważne, ponieważ przechwytuje cenne informacje, które są niedostępne w żaden inny sposób. Przyjmując struktury eksperymentalne jako punkty wyjścia, możemy symulować ruch wszystkich atomów białka, skutecznie wypełniając resztę gry, w której brakuje eksperymentów – piszą Amerykanie w zaproszeniu wystosowanym do internautów z całego świata.

(https://foldingathome.org/2020/03/15/coronavirus-what-were-doing-and-how-you-can-help-in-simple-terms/)

Nad udziałem w tym projekcie dyskutują też polscy informatycy m.in. w branżowych grupach na Facebooku. Kilka osób potwierdziło, że udostępnia swoje komputery w czasie, gdy ich nie używają, m.in. w nocy. Jeden z komentujących podzielił się jednak wątpliwościami, czy moc obliczeniowa połączonych komputerów nie zostanie raczej wykorzystana do kopania bitcoinów.

CZYTAJ TAKŻE: Twórca Alibaby pomaga Europie w walce z koronawirusem

Dane mają być następnie rozpowszechnione w ramach otwartej współpracy naukowej laboratoriów na całym świecie. Sam projekt Folding@home (dosłownie – „składany w domu”) to rozproszony projekt komputerowy do badań nad chorobami, który wspiera projektowanie leków. FAH działa już od kilku lat, wykorzystuje bezczynne zasoby przetwarzania komputerów osobistych należących do wolontariuszy. Żeby dołączyć do tej grupy, wystarczy zainstalować na swoim komputerze odpowiednie darmowe oprogramowanie. Wyniki prac, które wspierały połączone w sieć komputery, służyły do badań medycznych nad chorobą Alzheimera, Huntingtona, nad białkami wirusa Ebola czy nad nowotworami. Pomysł Folding @ home powstał na Uniwersytecie Stanforda. FAH był pionierem w stosowaniu procesorów graficznych (GPU), PlayStation 3s czy niektórych smartfonów Sony Xperia.

Podobną inicjatywą jest niekomercyjny projekt Rosetta@home, który zaangażował już ponad 1,3 mln użytkowników. Ten zebrał już nawet oficjalnie podziękowania od uniwersytetu w Waszyngtonie.

– Z przyjemnością informujemy, że pakiet modelowania molekularnego Rosetta został niedawno użyty do dokładnego przewidywania struktury w skali atomowej ważnego białka koronawirusa na kilka tygodni przed pomiarem w laboratorium. Wiedza zdobyta podczas badania tego białka wirusowego jest obecnie wykorzystywana do kierowania projektowaniem nowych szczepionek i leków przeciwwirusowych – napisał na stronie internetowej Instytute for Protein Design, należący do tej uczelni.