Algorytmy Amazona promują teorie spiskowe

Na liście bestsellerów Amazona w USA znalazła się książka promująca teorie spiskowe „QAnona”. To zasługa sprytnego wykorzystania algorytmów Amazona przez zwolenników takich teorii.

QAnon (znany również jako Q) to tajemnicza internetowa postać, która sprawia wrażenie dobrze poinformowanej osoby z amerykańskiego establiszmentu i od wielu miesięcy publikuje zagadkowe wiadomości na portalach społecznościowych takich Reddit.

Sugeruje w nich np., że administracja Trumpa prowadzi tajną wojnę z globalną organizacją przestępczą opartą na służbach wywiadowczych, w skład której wchodzą m.in. Hillary Clinton czy Barack Obama. Organizacja ta ma współpracować z rosyjskimi tajnymi służbami. Prokurator Robert Mueller prowadzący śledztwo w sprawie kampanii Trumpa ma potajemnie współpracować z Trumpem w ramach walki z tym spiskiem.

QAnon sugerował też, że senator John McCain nie zmarł śmiercią naturalną, ale został zabity za zdradę. Książka „QAnon: An Invitation to the Great Awakening” została oparta na rewelacjach Q. Napisało ją rzekomo 12 anonimowych osób. Od końca lutego znajduje się na liście bestsellerów amerykańskiego internetowego sklepu Amazon. Wskoczyła tam na drugie miejsce.

Według przeciwników teorii spiskowych popularność tej książki to wina algorytmów używanych przez koncern Amazon. – Oni wykorzystali wady algorytmów Amazona. Wiedzą również, że ruch QAnon ma małą, ale wierną rzeszę zwolenników, którzy są skłonni wydawać pieniądze. Więc jeśli książka osiągnie ogromny wzrost sprzedaży wkrótce po jej wydaniu, podbije listy Amazona i dotrze do większej liczby ludzi, nawet jeśli ta początkowa sprzedaż będzie stanowiła większość z całości późniejszej sprzedaży książki – skarży się w rozmowie z telewizją NBC Mike Rothschild, krytyk teorii spiskowych.