Technologiczni giganci ruszają do walki z epidemią

Jak to działa? Sztuczna inteligencja od Alibaby potrafi analizować obraz z badania tomografem komputerowym klatki piersiowej pacjentów. AI wykrywa wirusowe zapalenie płuc. Szybciej i skuteczniej niż człowiek. Ludzie na podobną diagnozę potrzebują ok. 15 minut i nie koniecznie jest ona również trafna.

Ale nie tylko chińskie firmy sięgają po nowe technologie w walce z koronawirusem. W pomoc służbom medycznym zaangażował się również twórca Microsoftu, miliarder Bill Gates. Jego fundacja opracowała właśnie domowe zestawy do testów na koronawirusa. Próbne ich wykorzystanie będzie za kilka tygodni prowadzone w Seattle. Zestawy, które przygotowuje Gates Foundation, we współpracy University of Washington, mają pozwolić potencjalnie chorym pobrać samodzielnie wymaz z nosa. Próbka miałaby być wysyłana do specjalnego laboratorium, a wyniki gotowe byłyby w ciągu maksymalnie dwóch dni. Takie testy pozwolą ludziom zostać w domu i zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa – podaje serwis „TechCrunch”.