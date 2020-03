Hitem aplikacje do wykrywania i pilnowania zarażonych

Podobną aplikację do koreańskiej stosują już w Chinach. Użytkownicy „tagowani”, czyli oznaczani, są w niej kolorami. Gdy wyświetla się zielony – jesteśmy zdrowi i możemy swobodnie przemieszczać się po mieście. Gdy pojawi się kolor żółty – należy poddać się tygodniowej kwarantannie. Tag czerwony wskazuje z kolei konieczność 14-dniowego okresu przebywania w odosobnieniu. Co ciekawe, owe kolory nie tylko wyświetlają się pojedynczemu posiadaczowi apki, ale również innym użytkownikom. Informacje te trafiają również do policji.