AI może przewidzieć choroby serca

Jednym z pierwszych objawów, które wskazują na choroby serca, jest zmniejszenie przepływu krwi. Bez inwazyjnych procedur jest on jednak niezwykle trudny do wykrycia. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie obrazowania serca i naczyń za pomocą rezonansu magnetycznego (CMR). Niestety, dla człowieka obrazy te są niezwykle trudne do odczytania i interpretacji. I tu pojawia się sztuczna inteligencja, która bez wahania wykrywa oznaki zmniejszenia przepływu krwi.