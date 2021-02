AI wskazała istniejące już leki mogące zwalczać Covid-19

Stworzenie nowego leku trwa wiele lat, dlatego znacznie łatwiej jest wykorzystać już istniejące leki na nowe sposoby. Naukowcy z trzech uczelni – Massachusetts Institute of Technology (MIT), Politechniki w Zurychu i Uniwersytetu Harvard – postanowili sprawdzić, czy istnieją jakieś już stosowane leki, które są w stanie zwalczyć Covid-19 u osób starszych – pisze portal technewsworld.com.

Zespół Caroline Uhler z MIT opracował opartą na uczeniu maszynowym metodę identyfikacji dostępnych już na rynku leków i sprawdzaniu, czy są skuteczne w leczeniu infekcji koronawirusa u osób starszych. System uwzględnia zmiany ekspresji genów w komórkach płuc spowodowane zarówno chorobą, jak i starzeniem się ludzi. Naukowcy liczą, że pozwoli to na szybsze poszukiwanie leków już gotowych do fazy badań klinicznych u starszych pacjentów, którzy mają tendencję do cięższego przechodzenia Covid-19.