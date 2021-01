Nic się nie ukryje. AI oceni poglądy i preferencje seksualne po twarzy

Z ludzkiej twarzy można wyczytać wszystko, nawet poglądy polityczne i orientację seksualną. Tak wynika z badań dr. Michała Kosińskiego, profesora Uniwersytetu Stanforda. Potrzebny jest tylko odpowiedni algorytm.

Algorytm sztucznej inteligencji stworzony przez dr. Kosińskiego potrafi rozpoznać orientację polityczną tylko na podstawie zdjęcia z Facebooka lub portalu randkowego. Jest bardziej skuteczny niż człowiek, ponieważ aż w 70 proc. przypadków się nie myli. Raport o wynikach badania opublikował magazyn „Nature”. Poniżej dalsza część artykułu

Algorytm najpierw nauczył się rozpoznawać zdjęcia osób, które same określiły się jako liberałowie lub konserwatyści. Następnie sam rozpoczął analizy. Z ponad miliona zdjęć AI poprawnie określiła poglądy polityczne aż 72 procent osób. To więcej niż analiza dokonana przez ludzi (55 proc.) i więcej niż przypadkowy wybór (50 proc.). Algorytm okazał się nawet skuteczniejszy od kwestionariusza ze 100 pytaniami o poglądy polityczne – tu skuteczność wyniosła 63 procent.

Badanie preferencji politycznych na podstawie wyglądu to nie pierwsze tego typu badanie doktora Kosińskiego. W 2017 roku wraz z kolegą z uczelni dr. Yilun Wangiem przedstawił badania udowadniające, że algorytm może skutecznie określić czyjąś orientację seksualną z dokładnością 91 proc. dla mężczyzn i 83 dla kobiet na podstawie zaledwie pięciu zdjęć. Raport dotyczący wyników badania wywołał spore kontrowersje, a wielu naukowców uznało go wręcz za „bzdury”.

Tymczasem skuteczność algorytmów do analizowania ludzkich twarzy jest coraz wyższa. Z jednej strony jest to niezwykle pomocne przy poszukiwaniu zaginionych osób, wykrywaniu sprawców przestępstw, a z drugiej strony stwarza ogromne pole do nadużyć i manipulacji dla przedstawicieli władzy politycznej.

Badanie naukowca z Uniwersytetu Stanforda nie zostało przeprowadzone na zdjęciach z monitoringu miejskiego, ale z mediów społecznościowych. Algorytm bazuje bowiem na zbiorze ponad 1 miliona fotografii obywateli Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii pozyskanych z Facebooka, Instagrama i innych stron. Algorytm miał za zadanie przypisać każde zdjęcie do jednej z dwóch grup politycznych: liberałów lub konserwatystów, pomijając takie cechy jak płać, kolor skóry czy wiek.

Nie wiadomo jednak, jak algorytm zachowałby się, gdyby poproszono go o zdefiniowanie poglądów politycznych przypadkowych osób wychwyconych z tłumu. Poza tym preferencje i poglądy polityczne większości ludzi są bardziej złożone niż prosty system: liberał – konserwatysta. Nie wiadomo, jak zachowałaby się AI, gdyby poproszono ją o bardziej szczegółowe analizy.

Prawdopodobnie z czasem algorytm może zostać udoskonalony i będzie w stanie wyczytać więcej z naszego wyglądu i z naszych twarzy. To, jak przyznaje dr Kosiński, może być niebezpieczne, jeśli zostanie niewłaściwe użyte. Już teraz systemy rozpoznawania twarzy stosowane w Chinach czy w USA są w stanie skutecznie monitorować obywateli. W Stanach Zjednoczonych działacze społeczni działają na rzecz ograniczenia ingerencji władz w prywatność obywateli i apelują o ograniczenie monitoringu do niezbędnego minimum. Jednak w Chinach władze za pomocą systemu monitoringu miejskiego są w stanie nie tylko sprawdzić, czy obywatele prawidłowo segregują śmieci, ale także dzięki systemowi rozpoznawania twarzy mogą bezgotówkowo robić zakupy, identyfikować się w banku, a ostatnio okazało się, że Pekin system ten wykorzystuje do nadzorowania mniejszości etnicznej Ujgurów. Podczas wieców i protestów rejestrowane są twarze uczestników, zapisywane dane i wykorzystywane w razie konieczności.

Nic dziwnego, że najbardziej radykalni działacze społeczni wzywają do zakazania tej technologii i likwidacji systemów monitorowania miejskiego. Jednak doktor Michał Kosiński podkreśla, że problemem nie jest algorytm czy system, ale ludzie i to, jak te systemy wykorzystują. Dr Kosiński, koordynator projektu myPersonality, jest jednym z twórców algorytmu, który precyzyjnie opisuje model osobowości każdego użytkownika mediów społecznościowych na podstawie jego aktywności w sieci. Algorytm ten wykorzystała Cambridge Analytica, która bez zgody użytkowników pozyskała dane blisko 90 milionów osób i wykorzystała je do tworzenia narzędzia pozwalającego wpływać na preferencje wyborców, a przez to na wynik wyborów. Prawdopodobnie dzięki tej firmie w 2016 roku wybory wygrał Donald Trump.

Kosiński tłumaczy, że to nie on jest winien skandalu z Cambridge Analytica. – To nie moja wina. To nie ja zbudowałem bombę. Ja tylko pokazałem, że ona istnieje – powiedział w wywiadzie dla szwajcarskiego „Das Magazyn”. W wywiadzie dla dziennika „Neue Zurcher Zeitung” przekonuje, że Facebook jest „fantastyczny dla demokracji”, ale musimy pogodzić się z tym, że czas pożegnać się ze swoją prywatnością i anonimowością, która tak naprawdę jest ewenementem w historii ludzkości. Przez tysiąclecia ludzie żyli w małych grupach, wszyscy wiedzieli wszystko o sobie i dopiero powstanie miast, dużych aglomeracji sprawiło, że ludzie stali się anonimowi i zyskali to, co dziś określamy jako prywatność.

Według Kosińskiego ludzie nie uciekną przed technologią, muszą nauczyć się z nią żyć tak, by jak najmniej im szkodziła. – Nie ma drogi powrotnej, nie staniemy się z powrotem nomadami i zbieraczami – przekonuje naukowiec. Wraz z utratą anonimowości zyskaliśmy dostęp do nowych usług i produktów opartych na technologiach cyfrowych. I to jest właśnie przyszłość ludzkości.