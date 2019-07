Smartfon poprowadzi pielgrzyma. Episkopat wspiera nowe aplikacje

Technologiczni giganci, zrzeszeni w Związku Cyfrowa Polska, opracowali specjalną aplikację Bonafide dla wędrujących do miejsc świętych. Pierwsze testy na pięciu pielgrzymkach przeszła w ub.r. oraz podczas tegorocznego Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbywały się na początku czerwca.

– Mamy ponad 3,5 tys. pobrań. Uważam, że jest to dobry wynik, zwłaszcza że nasza aplikacja była w fazie testowania. Szczytu pobrań spodziewamy się jednak dopiero przed samymi pielgrzymkami na Jasną Górę – mówi nam Michał Kanownik, prezes ZCP.

Zrzeszone w ZCP firmy, takie jak Sony, Samsung, Canon, Google, LG czy Komputronik i ABC Data, opracowały apkę jako projekt niekomercyjny (Bonafide można pobrać bezpłatnie). To pierwsza taka inicjatywa ZCP. – Poprzez Bonafide chcemy pokazać, że dziś nowoczesne technologie mogą służyć nie tylko celom rozrywkowym czy biznesowym, ale także innym, wyższym celom, także duchowym. A z rozmów, które odbyliśmy, wynikało, że taka aplikacja Kościołowi Katolickiemu jest potrzebna i przez niego oczekiwana – tłumaczy Kanownik.

Aplikacja umożliwia śledzenie trasy wędrówki, dostęp do cyfrowego modlitewnika, wirtualny różaniec, daje dostęp do bieżących informacji pielgrzymkowych (umożliwi np. Episkopatowi i Jasnej Górze dotarcie do pielgrzymów z komunikatami wysyłanymi za pomocą tzw. push-upów, czyli komunikatów na telefon). Na zalety tego rozwiązania wskazuje biskup Krzysztofa Zadarko, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w polskim Episkopacie.