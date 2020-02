Będą konkurencyjne badania internetu, telewizji i radia?

Prace nad powstaniem jednoźródłowych badań widowni Internetu, telewizji i słuchaczy radia prowadzi od dłuższego czasu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod szyldem Telemetria Polska we współpracy z przedstawicielami nadawców, mediów internetowych, Instytutem Łączności i SGH.

Paneliści uczestniczący w badaniu otrzymać mają smartfon z autorskim oprogramowaniem pomiarowym Gemiusa. Jak nam wyjaśniono, oprogramowanie to ma zbierać dźwięki z otoczenia, które następnie będą analizowane pod kątem tego, audycje jakiej stacji radiowej lub telewizyjnej towarzyszyły paneliście w danym momencie, zarówno w domu, jak i poza nim.

Gemius jest powiązany osobowo z grupą Polsat i instytucją finansową Trigon. Według Krajowego Rejestru Sądowego jego udziałowcem jest spółka Tressa Holding Ltd..

PBI zaś to podmiot, którego udziałowcami oprócz Cyfrowego Polsatu, są także największe w kraju portale, takie jak Wirtualna Polska, Interia, Ringier Axel Springer Polska (właściciel Onetu), Agora, ZPR, czy Allegro.

Co ciekawe, a może i znaczące, porozumienie firm zostało ogłoszone na krótko przed konferencją Instytutu Łączności i SGH na temat postępów w przygotowywaniu jednoźródłowego badania pod egidą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Pomysł aby powstało powstał w 2017 roku na tle sporów o oglądalność Telewizji Polskiej. Jacek Kurski, prezes TVP kontestował wówczas wyniki badań Nielsena. Stacja zaczęła mierzyć widownię swoim sposobem, który z kolei krytykowali marketerzy. W styczniu 2018 r. przewodniczący KRRiT zapowiedział, że opracuje ona własne badanie mediów elektronicznych. Do prac zaproszono uczestników rynku. Ostatnie ogłoszenia Instytutu Łączności wskazują, że przygotowuje się on nadal do naboru uczestników panelu.