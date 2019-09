Pies-robot już w sprzedaży, wkrótce skaczący człowiek-robot

Spot porusza się z prędkością 1,6 m/s i działa na jednym naładowaniu przez około 90 minut. Dzięki systemowi kamer i czujników jest w stanie omijać przeszkody i poruszać się po trudnej nawierzchni. Jest też w stanie przenieść do 14 kg i ma standard wodoszczelności IP54. Robot wytrzymuje temperatury w zakresie od -20 do +45 stopni C – informuje CNN.

Spot to pierwszy tego typu komercyjny robot, który trafił do sprzedaży. Nie oznacza, to jednak, że kupić go może sobie każdy. Zamówienia mogą składać tylko specjalistyczne firmy. Boston Dynamics podkreśla, że Spot to nie zabawka, ale zaawansowana maszyna, która może pracować na budowach, trudnodostępnych instalacjach oraz podczas akcji ratunkowych.