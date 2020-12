Paweł Rożyński: Zmarnowana cyberszansa

A tak właśnie zrobił CD Projekt ze swoim „Cyberpunkiem 2077”. Premiera gry, nad którą firma pracowała od 2012 roku, była przekładana dwukrotnie, a celem było wyeliminowanie błędów (doszło nawet do tzw. crunchu, co zmusiło pracowników do pracy po godzinach). Kiedy weszła na rynek 10 grudnia, okazało się, że to się nie udało. Nie działa dobrze na konsolach, i to nie na jakichś starociach, ale najpopularniejszych obecnie PlayStation 4 i Xbox One. W poniedziałek rano wersja gry na te konsole miała średnie oceny na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,7 pkt na 10 możliwych. Powiedzieć, że to fatalny rezultat, to nic nie powiedzieć.