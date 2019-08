Ericsson: Polska może zostać europejskim pionierem w 5G

W połączeniu z istniejącymi centrami badawczo-rozwojowymi, szacujemy wartość inwestycji i produkcji w Polsce na 5 mld zł rocznie – mówi Arun Bansal, wiceprezes koncernu Ericsson.

Deklarujecie zwiększenie swojej obecności w Polsce i produkcję sprzętu 5G w zakładzie w Tczewie. Dlaczego Polska, a nie na przykład tańsze Chiny lub – pozostając w Europie – Irlandia, która w znacznym stopniu polega na inwestorach w branży IT? Poniżej dalsza część artykułu

Jako miejsce realizacji naszej inwestycji wybraliśmy Polskę, ponieważ wspólnie z polskimi operatorami jesteśmy gotowi na przyspieszenie budowy sieci 5G w kraju. W Polsce realizowaliśmy wiele projektów dotyczących technologii 5G, wykorzystując wiedzę wynikającą z doświadczenia we wdrażaniu wielu aktywnych sieci 5G na całym świecie. Nasza wiedza ekspercka, produkcja w Tczewie i ambicje Polski, aby stać się liderem w gospodarce cyfrowej, idealnie się uzupełniają.

Wybraliśmy Polskę, ponieważ znajduje się tu największy ośrodek badań i rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej znany z bogatej tradycji w zakresie nauki i matematyki. W Polsce swoje centra badań i rozwoju założyło kilka międzynarodowych firm. Dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, działalność uczelni wyższych i wsparcie władz czyni Polskę idealnym miejscem dla naszej firmy.

Operatorzy sieci komórkowych mogą teraz zarządzać sieciami zaprojektowanymi przez polskich programistów i wyprodukowanymi w Polsce. Decyzja o realizacji inwestycji w Polsce wpisuje się w nasz globalny łańcuch dostaw, którego celem jest zapewnienie, abyśmy byli blisko naszych klientów i realizowali dostawy szybko i elastycznie, spełniając wymagania klientów. Co więcej, bliska odległość pomiędzy produkcją a klientami pomoże ograniczyć poziom emisji dwutlenku węgla dzięki mniejszym potrzebom w zakresie transportu.

Czy polski rynek telekomunikacyjny jest atrakcyjny?

Zdecydowanie tak. Polska jest atrakcyjnym rynkiem, ponieważ posiada dużą populację, wśród której jest wiele osób, które wcześnie decydują się na korzystanie z nowych usług. Polacy lubią być pierwszymi, którzy korzystają z najnowszych technologii.

Polska szczególnie skorzysta na budowie sieci 5G, ponieważ rozbudowana baza produkcyjna zapewnia różnym branżom, w tym rynkowi telekomunikacyjnemu, szerokie możliwości dalszego rozwoju, na przykład z wykorzystaniem zautomatyzowanych zakładów i procesów produkcyjnych. Według przeprowadzonych przez nas analiz operatorzy sieci komórkowych w Polsce mają potencjał, aby zwiększyć swoje przychody o 40 proc. do 2026 r. poprzez zapewnienie łączności w standardzie 5G dla przemysłu.

dzięki technologii 5G i rozwiązaniom poprawiającym łączność gospodarka Polski i 28 państw członkowskich UE może wzrosnąć odpowiednio o 67 mld euro i 2,2 bln euro do 2030 r.

Nasze badania wskazują, że dzięki technologii 5G i rozwiązaniom poprawiającym łączność gospodarka Polski i 28 państw członkowskich UE może wzrosnąć odpowiednio o 67 mld euro i 2,2 bln euro do 2030 r. To przy odpowiednich zachętach inwestycyjnych, takich jak odpowiednie i niedrogie spektrum, a także zniesienie barier we wdrażaniu sieci.

Jednak aby to osiągnąć, polski rząd musi zapewnić oddać do dyspozycji rynku wystarczające pasmo i zobowiązać się do utrzymania niskich cen za korzystanie z niego. Dzięki temu w kieszeni operatorów pozostaną wystarczające środki, które umożliwią im budowę sieci 5G.

Jaka jest obecnie pozycja firmy Ericsson w Polsce?

Na polskim rynku jesteśmy bardzo aktywni – zatrudniamy tu około 2400 pracowników. Nasza siedziba mieści się w Warszawie, przy czym w Krakowie i w Łodzi prowadzimy centra badań i rozwoju, w których zatrudniamy 2000 inżynierów oprogramowania w zakresie technologii radiowych, którzy mają wkład w technologię Ericsson Radio System na całym świecie. Czyni to z Polski jedno z największych centrum badań i rozwoju w zakresie technologii radiowych, które swoją wielkością ustępuje jedynie Szwecji, co potwierdza znaczenie polskiego rynku dla firmy Ericsson.

Co będą Państwo wytwarzać? Ile zainwestujecie?

Firma Ericsson zamierza w dalszym ciągu inwestować w Polsce. Miło mi było poinformować pana premiera Morawieckiego, że Ericsson rozpoczyna produkcję w Polsce. W połączeniu z istniejącymi centrami badawczo-rozwojowymi, Ericsson szacuje wartość inwestycji i produkcji w tym kraju na 5 mld zł rocznie. W Polsce produkujemy urządzenia radiowe i dostępową sieć radiową (RAN Compute), które są elementami technologii Ericsson Radio System i są stosowane na całym świecie, stanowiąc infrastrukturę techniczną sieci 5G.

Czy polscy operatorzy powinni się spieszyć z inwestycjami w sieci 5G, czy może lepiej zaczekać, aż technologia dojrzeje i stanie się tańsza?

Sieć 5G zasadniczo zmieni sposób prowadzenia biznesu i będzie mieć wpływ na wszystkie sektory przemysłu. Proszę tylko przypomnieć sobie rozwój technologii 4G, w którym prym wiodły Stany Zjednoczone. To nie przypadek, że niektóre z największych firm w przemyśle cyfrowym to firmy amerykańskie.

Europa i Polska muszą wcześnie wdrożyć sieć 5G, aby skorzystał na tym przemysł i aby nowe start-upy mogły wykorzystać szansę, aby w przyszłości stać się liderami w dziedzinie technologii. Dzięki zapewnieniu odpowiednich uregulowań prawnych Polska może być europejskim pionierem w zakresie budowy i wdrażania technologii 5G.

Nie powinniśmy martwić się o to, czy sieć 5G jest wprowadzana zbyt wcześnie, ponieważ technologia ta została już dokładnie przetestowana – wykonano setki testowych wdrożeń i z powodzeniem uruchomiliśmy komercyjne sieci 5G, zapewniając dostęp do usług milionom konsumentów. Ericsson prowadził testowe wdrożenia sieci 5G w Polsce, w tym w Zakopanem we współpracy z Orange, i ogłosiliśmy projekty partnerskie z Play realizowane na terenie Politechniki Łódzkiej i stadionie Legii Warszawa. Dzięki bliskości naszego centrum badań i rozwoju Łódź ma idealne warunki do tego, aby stać się jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie zostanie uruchomiona sieć 5G.

Na jakim etapie budowania sieci 5G znajduje się Polska w porównaniu z innymi krajami?

Jako pierwsze, sieć 5G wdrożyły Stany Zjednoczone i Korea Południowa. W Europie pierwsza była Szwajcaria, a w Oceanii Australia. Sieci 5G we wszystkich tych krajach zostały zbudowane z wykorzystaniem technologii Ericsson. Jesteśmy jedynym dostawcą technologii, który jako pierwszy uruchomił sieci 5G na czterech kontynentach.

Zasadniczo, niektóre kraje w Europie, w tym Polska, pozostają w tyle za pozostałą częścią świata głównie z powodu problemów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które uniemożliwiają udostępnienie pasma, a także z powodu trudności związanych z budową nowych stacji. W Polsce występuje dodatkowy problem w postaci surowych limitów dotyczących poziomów pól elektromagnetycznych, które ograniczą możliwości sieci 5G. Dobrą informacją jest to, że jeżeli uda się udostępnić odpowiednie pasma, a limity dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych zostaną zwiększone, Polska może szybko nadrobić zaległości. Wtedy sieć 5G może pomóc przyspieszyć wzrost gospodarczy.

Czy to oznacza, że Polska może zostać liderem w zakresie rozwiązań 5G i w obszarze produkcji w tej technologii w Europie?

To już się dzieje. Nasza produkcja urządzeń radiowych i 2000 inżynierów oprogramowania w zakresie technologii radiowych przyczyniają się do tego, że Polska jest obecnie jednym z wiodących krajów pod względem innowacji w zakresie oprogramowania mobilnego. Nasza inwestycja w Tczewie umacniania rolę Polski jako dostawcy rozwiązań technologii 5G i w obszarze produkcji 5G w Europie. Polscy operatorzy sieci komórkowych mogą mieć dostęp do rozwiązań w technologii radiowej, które zostały opracowane w Polsce i zostały tu również wyprodukowane. Nie ma lepszego sposobu na wspieranie polskiej gospodarki i zbudowanie elastycznego i bezpiecznego łańcucha dostaw w Europie.

Jak wygląda globalna walka producentów sprzętu 5G? Kto obecnie rozdaje karty?

Jak w każdej branży występuje konkurencja. Dla nas zawsze najważniejszym celem było koncentrowanie się na własnej innowacyjności i elementach, które sprawiają, że nasza oferta jest wyjątkowa. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy liderem w technologii 5G i możemy pochwalić się uruchamianiem komercyjnych, aktywnych sieci.

Obserwujemy silny popyt na nasze usługi i produkty związane z technologią 5G, podpisujemy nowe umowy i uruchamiamy nowe, aktywne sieci komercyjne. Bazując na danych z lipca, jesteśmy dostawcą technologii dla dwóch trzecich wszystkich uruchomionych sieci komercyjnych.

Ericsson Radio System jest zgodny ze standardem 5G-Ready od 2015 r. i może zostać wykorzystany na potrzeby sieci 5G poprzez zdalną instalację oprogramowania. Łącznie dostarczyliśmy ponad cztery miliony urządzeń radiowych w standardzie 5G-Ready, które umożliwiają zdalne uruchomienie standardu 5G. Nasze unikalne oprogramowanie umożliwiające współdzielenie pasma pozwala operatorom na dynamiczny przydział pasma dla usług 4G lub 5G w zależności od bieżących potrzeb. Wszystko to zapewnia operatorom możliwość uzyskania ogólnokrajowego zasięgu szybko i efektywnie.

Waszym najgroźniejszym rywalem jest chiński Huawei? Czy w zdobywaniu nowych kontraktów pomaga wam wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami?

Skupiamy się na klientach, tj. operatorach, oraz na tym, w jaki sposób możemy dla nich budować wartość i dostarczać rozwiązania, dzięki którym będą mieli przewagę na rynku. Będąc firmą o ogólnoświatowym zasięgu, obecną w 180 krajach, posiadamy olbrzymie doświadczenie pod względem prowadzenia działalności w różnych sytuacjach geopolitycznych, przy czym zawsze skupiamy się na dążeniu do uzyskania wiodącej pozycji w technologii i na naszych klientach. Z tego powodu jesteśmy wyraźnym liderem pod względem uruchamiania sieci 5G, niezależnie od poczynań wszystkich naszych konkurentów.

Chociaż oczywiście bierzemy pod uwagę zewnętrzne uwarunkowania związane z ogólnoświatową sytuacją geopolityczną i uwarunkowania prawne, wolimy konkurować, wykorzystując własne atuty. Przykładowo Swisscom w Szwajcarii dąży do uzyskania ogólnokrajowego zasięgu sieci 5G na poziomie 90 proc. do końca tego roku – cel, którego osiągnięcie jest możliwe wyłącznie dzięki naszej technologii współdzielenia pasma 5G, która wykorzystuje dotychczasowe pasma przydzielone dla sieci 4G. Pełnimy również kluczową rolę w procesie tworzenia standardu 5G. Aby nadal dostarczać innowacyjne rozwiązania, inwestujemy ok. 18 proc. globalnych przychodów w badania i rozwój.

Jakie są największe problemy, z jakimi obecnie muszą poradzić sobie producenci sprzętu 5G?

W niektórych częściach świata rządy zbyt powoli uświadamiają sobie wartość technologii 5G i są opieszałe w podejmowaniu odpowiednich działań. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie będą na tym tracić, podczas gdy kraje, które jako pierwsze wykorzystały potencjał standardu 4G, nadal pozostają w czołówce, tym razem w zakresie wdrażania technologii 5G.

W Europie, aby ograniczyć element niepewności, kluczowym zadaniem jest zapewnienie, aby rządy usunęły bariery regulacyjne i przydzieliły pasma, aby zachęcić do dalszych inwestycji w budowę sieci.

Standardy zostały zdefiniowane, technologia jest już dostępna, a firma Ericsson jest przygotowana do tego, aby przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. 5G należy postrzegać jako środek, który prowadzi do rozkwitu gospodarki i dzięki któremu start-upy będą mogły w przyszłości stać się potentatami internetowymi. Ważne jest, aby polskie przedsiębiorstwa i ludzie mieli świadomość korzyści, jakie niesie za sobą sieć 5G, a my inwestujemy nasz czas, aby ten cel osiągnąć, na przykład w ramach wymiany wiedzy na temat technologii 5G z UKE.

Czy technologia 5G jest bezpieczna?

W ramach procesu tworzenia norm zadbano o to, aby technologia 5G zapewniała bezpieczeństwo w każdym jej elemencie, co czyni ją najbardziej bezpieczną generacją sieci w historii. Sieci 5G będą stanowić infrastrukturę krytyczną, umożliwiającą realizację procesów cyfryzacji, automatyzacji i łączności m.in. maszyn, robotów i rozwiązań w zakresie transportu. W związku z tym odporne i bezpieczne sieci staną się niezbędne, aby zapewnić możliwość realizacji prawa do ochrony prywatności.

Tym niemniej zabezpieczenia domyślnie wbudowane w strukturę sieci 5G nie stanowią ostatecznego rozwiązania. 5G stanie się infrastrukturą krytyczną, a kiedy tak się stanie, poziom bezpieczeństwa będzie zależny od technologii opracowanych w uzupełnieniu do standardowych funkcji, a także od narzędzi służących do zapewniania bezpieczeństwa i procesów operacyjnych wdrażanych przez operatorów. Zarówno dla dostawców, jak i operatorów, cyberbezpieczeństwo będzie kluczową kwestią w przyszłości sieci 5G. Ericsson jest zwolennikiem zapewniania bezpieczeństwa w fazie projektowania i planowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w produktach od samego początku procesu ich opracowywania.

Jakie możliwości niesie za sobą technologia 5G i jakie usługi będą możliwe z jej wykorzystaniem?

5G będzie najlepszą drogą do innowacyjności. Przejście z 4G na 5G przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i różnym branżom. Nowe zastosowania, takie jak streaming video w rozdzielczości 4K/8K, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, oraz nowe zastosowania przemysłowe, również będą wymagać większych przepustowości, większego bezpieczeństwa i mniejszych opóźnień. 5G zapewnia większą wydajność sieci, wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie większej przepustowości. Oferuje dziesięciokrotnie niższy koszt w przeliczeniu na jeden gigabajt danych niż obecnie funkcjonujący standard 4G, zgodnie z przeprowadzoną przez nas analizą ekonomiczną ulepszonego szerokopasmowego połączenia mobilnego. 5G umożliwi również rozwój nowych usług, nowych ekosystemów i nowych źródeł przychodów.

Operatorzy upatrują największego potencjału w sektorze wytwórczym i sektorze energetycznym i usług użyteczności publicznej. Za przykład niech posłużą firmy e.GO, Mercedes Benz i Bolidan oraz wiele innych – technologia 5G rewolucjonizuje ich branżę. Wykorzystanie tego potencjału wymaga inwestycji w technologie, a także rozwoju przedsiębiorstw, modeli wprowadzania produktów i usług na rynek oraz dostosowań o charakterze organizacyjnym.

Jak szybko ma postępować rozwój sieci 5G? Kiedy 5G stanie się rynkiem masowym?

Oczekujemy, że do końca 2024 r. będzie 9 mld umów na abonament dotyczących usług mobilnych, w tym 1 mld umów na abonament w technologii 5G, co będzie przeliczać się na 20 proc. ludności na świecie.?Początkowo 5G będzie narzędziem do zwiększenia przepustowości w obszarach miejskich. Przewidujemy, że tempo wzrostu transmisji danych mobilnych zwiększy się ponad pięciokrotnie do 2024 r. Szacuje się, że udział technologii 5G w łącznej liczbie umów na abonament dotyczących usług mobilnych nie przekroczy udziału 4G przed 2024 r., który stanowi najodleglejszy termin objęty prognozą Ericssona.

Popatrzmy na to, co dzieje się w Korei Południowej po wdrożeniu 5G. Milion połączeń 5G wykonano w ciągu 69 dni – to znacznie szybciej niż było to w wypadku 4G. Obecnie to już 2 mln połączeń 5G.

W jaki sposób 5G wpłynie na polską gospodarkę?

Premier Morawiecki stwierdził, że aby Polska mogła utrzymać wysoki wzrost PKB, musi być ona gospodarką opartą na innowacyjności. Ogólnokrajowe sieci 5G będą stanowić podstawę dla Przemysłu 4.0, który sprawi, że każde przedsiębiorstwo z każdego sektora przemysłu będzie mogło usprawnić swoją działalność. Czytałem raporty, zgodnie z którymi 5G zwiększy wzrost PKB w skali globalnej o 8 proc. i stworzy 22 mln miejsc pracy do 2035 r. Polska będzie mieć swój udział w tym rozwoju.