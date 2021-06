Polski lek na Covid-19. Dlaczego mamy kłopot z innowacjami?

To co jeszcze trzeba zrobić, aby innowacje skutecznie służyły całemu państwu?

Należy również odejść od tylko technicznych rozwiązań i zadbać o to, aby nowe technologie były dopasowane społecznie. To właśnie nasza domena – uwrażliwienie twórców na potrzeby każdego z nas.

Polscy twórcy wciąż ograniczają się do patrzenia na propozycję konkretnego rozwiązania, najczęściej technicznego. Rzadkie jest strategiczne patrzenie, a więc umiejętność „widzenia się” ze swoim rozwiązaniem za np. dwa, trzy lata w stosunku do zmieniającego się przecież rynku, w szczególności światowego. Polscy twórcy muszą także umieć dbać o ochronę swojego rozwiązania w postaci takiej ochrony IP, która nie może ograniczać się tylko do uzyskiwania polskich patentów i rejestracji PCT.