Prezes Ericssona w Polsce: Telekomunikacja jest odporna na Covid-19

Myślę, że branża telekomunikacyjna jest odporna na koronawirusa. Kraje, które przydzieliły operatorom komórkowym częstotliwości i rozpoczęły wdrażanie 5G, przyspieszają jej uruchomienie. Jednak obawiamy się, że inwestycje 5G w Europie są już opóźnione. Oznacza to, że Europa może pozostać w tyle w kwestii kluczowej infrastruktury cyfrowej. Pandemia udowodniła, jak krytyczną jest ta infrastruktura. Prezes firmy Ericsson Börje Ekholm stwierdził, że rządy powinny zachęcać do inwestycji 5G jako sposobu na ożywienie gospodarki.

W czasie pandemii nasze dostawy i usługi działały z ograniczonymi przerwami. Aktualnie działają wszystkie główne zakłady produkcyjne, w tym zakład w Tczewie. Szybko podjęliśmy decyzję, aby zachęcić większość naszych pracowników do pracy zdalnej ze względów ochronnych i jeszcze w I kw. zabezpieczyliśmy nasze operacje. Będziemy kontynuować prace nad dalszą poprawą naszej elastyczności, chociażby poprzez zwiększanie zapasów kluczowych komponentów.

Ogromne zakłócenia wywołane przez COVID-19 pokazały, jak ważna jest sieć w tym trudnym czasie. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby utrzymać działanie ich sieci. Przyrosła liczba osób pracujących z domu. Np. w Ericssonie 85 tys. osób pracuje zdalnie. Ludzie na całym świecie polegają na infrastrukturze cyfrowej, aby móc kontynuować swoją działalność biznesową. Wpłynęło to na sposób korzystania z sieci. Zwiększyło się korzystanie z sieci stacjonarnych i mobilnych, a ruch głosowy wzrósł o 50–70 proc. To ważne, aby w tym czasie utrzymać sieć i zapewnić dodatkową przepustowość.

Znaczenie silnych i niezawodnych sieci komunikacyjnych jest teraz większe niż kiedykolwiek. To, co robimy jako przemysł, nigdy nie było tak ważne dla świata. W czasie globalnego kryzysu umożliwiamy rodzinom, obywatelom, urzędnikom bezpieczeństwa publicznego i firmom, w każdym zakątku świata, pozostawanie w kontakcie.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy byliśmy świadkami niesamowitej transformacji. To było szybkie przesunięcie ruchu z obszarów biznesowych do domów. Ponadto ruch w wielu sieciach, do których dostarczamy sprzęt, wzrósł o około 20 proc. Udało się tego dokonać bez obniżenia jakości sieci.