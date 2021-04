Ochrona zdrowia coraz bardziej online

Chcemy wdrożyć rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji – mówi Anna Goławska, wiceminister zdrowia.

Czy pandemia Covid-19 przyspieszyła cyfryzację w ochronie zdrowia? Jak cyfryzacja pomaga w walce z koronawirusem? Poniżej dalsza część artykułu

Pandemia koronawirusa przeorganizowała nasze życie. Ochrona zdrowia stała się tu newralgicznym punktem. Nagle pojawiła się potrzeba, aby pacjenci mogli załatwić najważniejsze sprawy online, bez konieczności kontaktu osobistego z personelem administracyjnym i medycznym. Nastąpił przełom w tym obszarze.

E-recepta, a później e-skierowanie – zapewniły bezpieczną realizację usług w ochronie zdrowia bez wizyty w przychodni. Wprowadziliśmy teleporady – podczas epidemii koronawirusa cztery na pięć porad w podstawowej opiece zdrowotnej odbyło się w tej formie z powodzeniem.

Swoistą bramą do cyfrowych usług w ochronie zdrowia stało się internetowe konto pacjenta, którego funkcjonalność rozwijaliśmy pod kątem walki z koronawirusem. Znajdziemy tu m.in. wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 (pacjent otrzymuje SMS o tym, że wynik jest już dostępny), formularz online zgłoszenia kwarantanny do sanepidu oraz informację o obowiązku i czasie przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej. Wdrożone e-rozwiązania wspierają także skomplikowaną logistycznie operację związaną ze szczepieniami. Pozwalają na monitoring, analizę, automatyzację procesów i ograniczenie biurokratyzacji, udrażniając system. Te funkcjonalności znajdują się głównie na IKP. Należą do nich: e-skierowanie na szczepienie przeciwko Covid-19, e-karta szczepień oraz informacja o zaszczepieniu, którą można wygenerować w postaci kodu QR. Jego ważność sprawdza aplikacja mobilna „Zaszczepieni”.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją szczepień, np. wpis o kwalifikacji i wpis do e-karty szczepień, są wystawiane elektronicznie i przesyłane do centralnego systemu. W praktyce oznacza to mniej papierowej dokumentacji medycznej oraz odciążenie personelu.

Przy okazji pandemii stworzyliśmy program domowej opieki medycznej (DOM), który polega na objęciu zdalnym monitoringiem osób zakażonych wirusem i przebywających w izolacji domowej – pacjenci ci otrzymują pulsoksymetr, za pomocą którego badają swój poziom saturacji. Wynik z tego urządzenia przekazywany jest do aplikacji, z której dane na bieżąco monitorują konsultanci i w razie konieczności umawiają teleporadę lub wzywają ambulans.

Z jakich usług cyfrowych najczęściej korzystają pacjenci?

W pierwszym etapie projektu e-zdrowie uruchomiliśmy m.in. usługę internetowego konta pacjenta oraz aplikację dla personelu medycznego – Gabinet.gov.pl, e-receptę, która jest w Polsce obowiązkowa od stycznia ubiegłego roku oraz e-skierowanie, wprowadzone od stycznia bieżącego roku.

Te rozwiązania świetnie się sprawdzają. E-recepta, która zapoczątkowała rewolucję cyfrową, obecnie usprawnia życie ok. 32 mln pacjentów, ok. 350 tys. pracowników medycznych i 35 tys. farmaceutów. Lekarze wystawili już ponad 571 mln e-recept. W marcu 2021 r. wśród realizowanych recept 94 proc. stanowiły te elektroniczne. Lekarze wystawili już ponad 14 milionów e-skierowań, które trafiły do ponad 7,5 mln pacjentów. Rośnie też liczba użytkowników IKP – obecnie to ponad 6,8 mln. Na koniec 2020 roku ta liczba wynosiła ponad 4,6 mln. To wszystko potwierdza, jak ważne i oczekiwane przez Polaków są e-usługi w zdrowiu.

Czego możemy oczekiwać w najbliższych latach?

Drugi etap projektu e-zdrowie jest kontynuacją długofalowej wizji rozszerzania dostępu do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Chcemy uruchomić kolejne e-usługi, m.in.: zamawianie e-recept, centralną e-rejestrację oraz e-wizyty dostępne dla pacjentów z poziomu internetowego konta pacjenta.

Z kolei w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 planujemy opracowanie modeli telemedycznych w: kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwie, diabetologii, opiece paliatywnej oraz chorobach przewlekłych, które będą mogły poszerzyć katalog procedur objętych publicznym finansowaniem oraz zwiększyć poziom wykorzystania telemedycyny w Polsce. Przygotowujemy się także do wdrożenia zdalnego monitoringu urządzeń wszczepialnych, eKTG i zdalnego stetoskopu. Inne możliwości analizujemy, np. zdalną spirometrię.

Liczę na to, że uda się wdrożyć rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, które z jednej strony ułatwią pracę medykom, a z drugiej – będą korzystne dla pacjentów m.in. poprzez wspomaganie zachowań prozdrowotnych, jak chociażby wykonywanie badań profilaktycznych czy regularne zażywanie leków przepisanych przez lekarza. Będziemy nad tym pracować w ramach instrumentów polityki spójności 2021–2027 oraz projektów Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Szczegółowy zakres interwencji jest jeszcze przedmiotem ustaleń z MFiPR oraz Komisją Europejską.

Czy służba zdrowia przymierza się do wykorzystania technologii 5G?

Technologia 5G to dużo większa prędkość transmisji danych i przepustowość sieci, minimalne opóźnienia oraz możliwość łączenia dużej liczby urządzeń. W obszarze zdrowia technologia 5G jest jednym z czynników, które umożliwiają kolejny etap transformacji cyfrowej.

Celem jest stworzenie systemu ochrony zdrowia, który jest przewidujący, spersonalizowany, wyprzedzający oraz angażujący pacjentów. 5G daje pole do opracowywania i wdrażania nowej generacji rozwiązań w zakresie profilaktyki, monitorowania, diagnostyki i leczenia – z wykorzystaniem danych pochodzących z internetu rzeczy, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizy big data.

To dość odległa perspektywa, natomiast już teraz możliwe jest wykorzystanie łączności 5G w zbieraniu danych z rosnącej liczby źródeł, np. czujników ubieralnych, opasek, zegarków, urządzeń monitorujących różne parametry zdrowotne, przekazywaniu dużej liczby danych zawartych np. w precyzyjnym obrazowaniu medycznym czy tworzeniu szybkich sieci komunikacyjnych z bardzo niskimi opóźnieniami. Zyskają i pacjenci – poprzez lepsze usługi cyfrowe i rozwiniętą profilaktykę – i kadra medyczna – poprzez doskonalsze narzędzia pracy wspomagane sztuczną inteligencją – a także administracja – poprzez lepszą dostępność i możliwości przetwarzania danych.

Z doświadczeń których krajów powinniśmy czerpać przy cyfryzacji ochrony zdrowia?

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały – w Polsce, Europie i na całym świecie – że zdrowie cyfrowe sprawdza się w odpowiedzi na zagrożenie związane z Covid-19. Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację ochrony zdrowia w wielu krajach.