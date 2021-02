Wiceprezes Huawei: Polski projekt najbardziej restrykcyjny w UE

To projekt ustawy niezbędnej dla cyberbezpieczeństwa naszego kraju. Czy jest wymierzony w kogokolwiek? Nie wynika to wprost z zapisów. Jednak czytając głębiej, można snuć różne domniemania.

Druga wersja projektu ustawy została niedawno opublikowana. Są tam znaczące zmiany, zarówno w tekście dokumentu, jak i w załącznikach. Po pierwszej wersji rynek i instytucje rządowe zareagowały, wysyłając setki uwag do treści projektu. Te opinie nie zostały jednak wzięte pod uwagę, pojawiło się natomiast sporo nowych zapisów, a nie wygląda na to, żeby po stronie projektodawców była wola do dalszych konsultacji publicznych w tym zakresie