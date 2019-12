Domena .org przejęta za miliard dolarów. Podwyżki i cios w piratów

Elżbieta Kornaś, brand manager z serwisu Domeny.pl, zastrzega jednak, że nie powinny być one drastyczne. – Bardzo prawdopodobne jest natomiast odebranie praw do domeny .org wielu organizacjom z pirackimi treściami – podkreśla.

Transakcja, która miała miejsce z końcem listopada, a także wydana w czerwcu zgoda na zniesienie ograniczenia cen dla domen .org (wydał ją ICANN, organizacja nadzorującą globalny rynek Domen), wywołuje od kilku miesięcy ogromne emocje w świecie internetowym. Krytycy tego ruchu podnoszą argumenty, że oddanie w ręce komercyjnej firmy domeny .org – do tej pory używanej głównie przez różnego rodzaju organizacje non-profit – to porzucenie idei, która stała za stworzeniem tej domeny. Obawiają się oni podwyżek, a także odebrania prawa do używania tej domeny wielu jej obecnym użytkownikom.