Rosja i Korea Płn. kradną tajemnice szczepionki na Covid-19

Pozostałe dwie grupy wspiera Korea Płn. – chodzi o Zinc (znana jako Grupa Lazarus), która wykorzystywała ukierunkowane e-maile do wykradania haseł swoim ofiarom (to ci cyberprzestępcy włamali się cztery lata temu do Sony, oni także byli autorami ataku ransomware WannaCry w 2017 r.), jak i grupę Cerium. O tej ostatniej niewiele wiadomo. Microsoft twierdzi, że Cerium wykorzystywała maile, podszywając się pod przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, by włamać się na komputery naukowców.