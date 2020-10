Złamał hasła Trumpa do Twittera i LinkedIn. Zaskakujące

Owym ekspertem jest Victor Gevers, badacz ds. Bezpieczeństwa w Fundacji GDI i przewodniczący holenderskiego instytutu ds. ujawniania luk w zabezpieczeniach, który znajduje i zgłasza dziury w zabezpieczeniach. Holender twierdzi, że odgadł hasło do konta prezydenta i udało mu się za piątą próbą.

Po zalogowaniu wysłał e-mail do US-CERT, oddziału Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) jednostki ds. Cyberbezpieczeństwa Wewnetrznego, aby ujawnić lukę w zabezpieczeniach. Gevers powiedział, że hasło prezydenta na Twitterze zostało wkrótce zmienione.

To już drugi raz, kiedy Gevers uzyskał dostęp do konta Trumpa. Pierwszy raz miał miejsce w 2016 roku, kiedy Gevers i dwóch innych ekspertów wyodrębniło i złamało hasło Trumpa do LinkedIn. Wówczas hasło brzmiało „yourefired” – zwrot z programu telewizyjnego „The Apprentice” w którym brał udział Trump. Gevers zgłosił naruszenie lokalnym władzom w Holandii, sugerując, jak Trump mógłby poprawić standard swojego hasła. Jednym z haseł, które wówczas zasugerował, było „maga2020!” powiedział. Gevers powiedział, że „nie spodziewał się”, że hasło zadziała po latach. Holenderski serwis informacyjny Vrij Nederland jako pierwszy poinformował o tej historii.