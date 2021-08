Hakerzy sparaliżowali szczepienia na Covid-19 we Włoszech

To największy atak w historii na systemy ochrony zdrowie we Włoszech – informuje CNN. Rozpoczął się w niedzielę 1 sierpnia, kiedy to hakerzy zaatakowali i wyłączyli systemy informatyczne Centrum Przetwarzania Danych (CED), który zarządza terminami szczepień COVID-19 w regionie Lacjum. Wszystkie systemy zostały dezaktywowane, w tym portal zdrowotny regionu oraz system rezerwacji szczepień. Strona internetowa Lacjum była niedostępna przez kilka godzin. Hakerom udało się dostać do systemu i przejąć nad nim kontrolę.

Poniżej dalsza część artykułu