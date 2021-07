Cios w kłamstwa o Covid-19 i szczepionkach. Portale w opałach

The Health Misinformation Act (Ustawa o dezinformacji zdrowotnej), przedstawiona przez senatorów Amy Klobuchar i Bena Ray Lujána, stworzyłaby wyłom w tzw. sekcji 230 ustawy o uczciwości w komunikacji, dając możliwość pociągania do odpowiedzialności media społecznościowe za tolerowanie niebezpiecznych dla zdrowia publicznego informacji na swoich platformach. Oznacza to, że Facebook czy Twitter mogą zostać pozwane i ukarane za wspieranie dezinformacji na temat pandemii Covid-19 .

Facebook i Twitter za każdym razem podkreślają, że korzystają z ochrony gwarantowanej przez sekcję 230 i podkreślają, że nie są odpowiedzialni za nielegalne lub obraźliwe treści, które użytkownicy publikują za ich pośrednictwem. Jednak zdaniem polityków system moderacji platform wskazuje, że jednak ingerują w treści, co może wskazywać na to, że jednak są odpowiedzialni za to, co się na platformach pojawia.