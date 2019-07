Asseco rozpycha się w energetyce

– To ciekawe przejęcie, pasujące do grupy Asseco. Zarówno pod względem rynku, jak i produktu. Tą akwizycją Asseco otwiera sobie możliwości międzynarodowej ekspansji z produktami skierowanymi do sektora energetycznego – tak informację o przejęciu komentuje Łukasz Kosiarski, analityk Pekao Investment Banking. Podkreśla, że dodatkowo polska spółka nabywa kompetencje, których do tej pory nie miała. – Wielkościowo akwizycja nie jest duża, nie znamy wyników przejmowanej spółki, ale jest to raczej opcja wzrostu w przyszłości – podsumowuje ekspert.