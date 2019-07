Rosyjska aplikacja FaceApp powraca i znów ściąga Twoje dane

Jednak FaceApp może nie być tylko niewinną zabawą, podobnie jak nie były różnego rodzaju quizy, po których wybuchła afera Cambridge Analytica. Okazuje się, że za aplikacją stoi zespół rosyjskich programistów, a sama aplikacja może zbierać znacznie więcej danych niż byłby skłonny udostępnić użytkownik.Niektórzy eksperci ostrzegają, że zgoda na dostęp do galerii zdjęć w urządzeniu oznacza też, że aplikacja ma dostęp do tych zdjęć, które dopiero użytkownik zrobi. Na szczęście nie potwierdziły się plotki o tym, że aplikacja pobiera sobie wszystkie zdjęcia użytkowników, jednak wątpliwości co do polityki prywatności FaceApp istnieją.