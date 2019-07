Chiny prześwietlają smartfony turystom

Pracownicy służb granicznych podczas kontroli zabierają smartfony turystów przekraczających granice państwa w tym rejonie. Mało tego. Muszą podać kod dostępowy, a strażnik zabiera smartfon do oddzielnego pomieszczenia, gdzie instalowany jest program o nazwie BXAQ, który ściąga z urządzenia wszystkie połączenia, wiadomości, e-maile oraz przeszukuje go w poszukiwaniu “niebezpiecznych” treści określonych przez władze Państwa Środka. To lista około 76 tys. pozycji o różnej tematyce – od religijnych ekstremistycznych treści, przez fragmenty Koranu, kończąc na fragmentach utworów japońskich zespołów heavy metalowych.

Sprawa szpiegowania turystów wyszła na jaw przez nieostrożność samych pracowników. Jak podają dzienniki „The New York Times” i „The Guardian” oprogramowanie miało być instalowane zwykle na godzinę (tak wynika z relacji turystów) i usuwane, ale służby graniczne nie zawsze o tym pamiętały. Przez co sprawa wyszła na jaw. Aplikacja była instalowana jedynie na urządzeniach z systemem android. Jeśli zaś chodzi o urządzenia Apple wymagały one tylko podłączenia do komputera i tam następowało skanowanie zawartości.