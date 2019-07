Amerykański odwet? Atak na rosyjską wyszukiwarkę i energetykę

W raporcie, do którego dotarła agencja Reuters, czytamy, że atak z listopada ubiegłego roku na „rosyjskiego Googla” miał charakter czysto szpiegowski. Jego celem nie było zakłócenie działania firmy, czy kradzież jej własności intelektualnej. Hakerzy zachodnich wywiadów, mieli dostęp do serwisu przez kilka tygodni, szukali wówczas informacji technicznych – jak uwierzytelniane są konta użytkowników. Te informacje mogą im pomóc podszyć się pod użytkowników serwisu Yandex oraz uzyskać dostęp do ich prywatnych wiadomości.

