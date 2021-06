Atakowali USA z Ukrainy. Rozbity gang hakerów-szantażystów

Wykorzystywane przez nich złośliwe oprogramowanie ransomware wykorzystywane było m.in. do ataków na szereg amerykańskich celów, w tym University of Miami na Florydzie, Stanford University, University of Maryland i University of Colorado, ale także firmy w Korei Płd., czy przedsiębiorstwa farmaceutyczne na całym świecie.

Poniżej dalsza część artykułu