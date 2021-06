Mięsny gigant zapłacił okup. Kolejny sukces cybergangów

Maj 2021 roku zapisze się w historii jako miesiąc zmasowanych cyberataków, które doprowadziły do zmiany postrzegania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Rosyjska grupa DarkSide sparaliżowała wcześniej największą w USA sieć rurociągów paliwowych Colonial Pipeline, łączącą południowe rafinerie, m.in. znad Zatoki Meksykańskiej, z resztą kraju. Atak, do którego doszło 7 maja, upokorzył największe mocarstwo, doprowadzając do takich braków paliwa na stacjach benzynowych jak w czasie kryzysu paliwowego w latach 70. Wstrząsem dla opinii publicznej był także fakt, że infrastrukturalny gigant musiał zapłacić hakerom okup. Oczywiście w bitcoinach. „Wiem, że to bardzo kontrowersyjna decyzja. Podjęcie jej nie było dla mnie łatwe. Przyznaję, że nie czułem się komfortowo, widząc, jak do tych ludzi przelewane są pieniądze” – powiedział Joseph Blount w wywiadzie dla „Wall Street Journal”.