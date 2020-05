Pandemia otworzyła Polaków na nowe technologie. Nie na długo

Podstawowe rozwiązania technologiczne, pozwalające np. na zdalną pracę, naukę, ewentualnie telemedycynę, zostały w czasie pandemii zaakceptowane przez szerokie grono użytkowników – 65 proc. respondentów ma dostęp do zdalnych usług medycznych (choć głównie są to konsultacje medyczne przez telefon), ponad 60 proc. pracuje zdalnie, a prawie 70 proc. wskazało, iż ma możliwość zdalnego zrealizowania sprawy w urzędzie.

– Nie są to jednak rozwiązania, które w trzeciej dekadzie XXI w. zaskakują swoją innowacyjnością – ocenia Sikora-Fernandez. I wskazuje, że w badaniach zapytano też o inne, bardziej zaawansowane technologicznie i jednocześnie dość kontrowersyjne działania władz publicznych, takie jak np. noszenie elektronicznych opasek lokalizujących i przesyłających dane biomedyczne odpowiednim służbom, mikroczipy o podobnych funkcjach, czy tzw. technologie ubieralne (z ang. wearables), służące do zdalnej diagnostyki medycznej.

Okazuje się, że o ile w czasie pandemii Covid-19 tolerancja dla takich technologii jest większa, to już później niezbyt chętnie korzystalibyśmy z takich nowatorskich narzędzi. Zgodę na zdalny pomiar temperatury w przestrzeni publicznej wskazuje dziś ponad 78 proc. ankietowanych. Jednak już podczas zwykłej sezonowej grypy odsetek ten spadłby do niecałych 43 proc. – dowodzą wyniki badań przeprowadzonych przez UŁ i PG.

Co ciekawe, w trakcie epidemii prawie 40 proc. respondentów deklarowało zgodę na noszenie elektronicznej opaski przekazującej służbom medycznym nasze dane biomedyczne online (ciśnienie, tętno, temperatura itp.). W innym wypadku akceptacja dla takiego rozwiązania spada, i to radykalnie – do niecałych 15 proc. Podobnie jest z obowiązkowym korzystaniem z aplikacji pozwalającej na lokalizację każdego obywatela – takie rozwiązanie popiera prawie 21 proc. z nas. Jednak zastosowania go w przypadku sezonowych chorób zakaźnych chciałoby ledwie 3 proc.