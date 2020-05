Praca zdalna to nie sielanka. Pracujemy dłużej niż w biurze

Pracując zdalnie, w pracy jesteśmy dłużej, wyniki naszego badania pokazują to jednoznacznie – mówi nam Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji firmy Gumtree.pl, która przygotowała raport „Rynek pracy zdalnej”.

Okazuje się, że aż 69 proc. pracujących zdalnie przyznaje, że przekracza standardowe osiem godzin. Najczęściej zdarza się to w małych firmach – 77 proc., natomiast najrzadziej w największych przedsiębiorstwach – 58 proc.

Nie zawsze wina leży jednak po stronie pracownika. 17 proc. z nich wskazuje, że powodem nadgodzin są problemy ze skonsultowaniem tematów z przełożonym/współpracownikami, co dziesiąty zaś uważa, że to efekt zlecania zbyt dużej ilości zadań przez przełożonych.

Bardzo niepokojący może być też fakt, że aż 7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy. W przypadku 31 proc. pracowników zdarza się to regularnie, a 41 proc. – sporadycznie.

– To dodatkowy problem. Część pracodawców traktuje pracę zdalną jako elastyczną formę zatrudnienia, co w ich rozumieniu daje im przyzwolenie na kontakt z podwładnym o dowolnej porze, także po godzinach – komentuje Merska. Poza tym szefowie sądzą, że trzeba wykorzystać okazję, gdy podwładni mają dostęp do wszystkich narzędzi biurowych praktycznie 24 godziny na dobę, czasami zaś zawodzą firmowe kanały komunikacji i trzeba sięgać po inne instrumenty.