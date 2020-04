Innowacje pomogą w rozwoju po pandemii

– Dla pierwszej rewolucji przemysłowej kluczowe było włókiennictwo, dla drugiej – hutnictwo, dla trzeciej zaś – przemysł wytwórczy. Obecnie, w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, jest to przemysł ICT – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. I podkreśla, że wyzwaniem dla Polski jest dziś to, by zająć w tym wyścigu wysoką pozycję.