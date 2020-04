Lekarze mają dość. Walczą w sieci z kłamstwami na temat koronawirusa

Ali Raja przestrzega jednak, że platformy społecznościowe są dziś także miejscem, gdzie fałszywe informacje na temat choroby mnożą się w zastraszającym tempie. Dlatego też lekarz przestrzega wszystkich, którzy udostępniają jakiekolwiek informacje w mediach społecznościowych, by dokładnie sprawdzali ich źródło i wiarygodność, tak by nie rozpowszechniać fałszywych informacji i nie siać paniki.

Zarówno Twittera, a także TikTok, który raczej postrzegany by jako rozrywkowa platforma dla nastolatków, stają się coraz ważniejszymi kanałami informacji na temat pandemii. Według telewizji CNN TikTok, to ostatnio najchętniej instalowana aplikacja social media. Pojawiają się na niej nie tylko celebryci, ale także firmy, organizacje społeczne a ostatnio także politycy i lekarze. Platforma daje ogromne możliwości szybkiego rozpowszechniania informacji wśród ludzi młodych.

– Social media, to jednocześnie choroba i lekarstwo – uważa Rick Pescatore, lekarz pogotowia z Philadelphii i znany ekspert ds. zdrowia. Platformy społecznościowe odpowiadają za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale według lekarza można je też użyć jako narzędzie do naprawy tego stanu rzeczy. On także na Twitterze i Facebooku stara się dotrzeć do jak największej liczby osób ze sprawdzonymi informacjami na temat koronawirusa i COVID-19.