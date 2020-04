Hakerzy atakują wideokonferencje. Ofiarą duża polska firma

To przestroga dla wszystkich, w tym szkół, które organizują zajęcia zdalne za pomocą Zoom.

Hakerzy, czy też – jak chcą niektórzy – nudzące się dzieciaki, zwykłe trolle, nie mogli wybrać trudniejszego dla CCC momentu. Firma jest w newralgicznym momencie. Szykuje się do emisji akcji, która ma pozwolić firmie przetrwać trudności spowodowane epidemią koronawirusa: okres zamkniętych galerii handlowych i zmniejszony ruch w sklepach.

Jak mogło dojść do tej sytuacji z technicznego punktu widzenia – zdania są podzielone. Według organizatorów była to na pewno jedna z akcji #zoombombingu, czyli obserwowanych od pewnego czasu ataków na tę bezpłatną platformę. Po zakończeniu konferencji tłumaczyli, że nieuprawniona osoba weszła w posiadanie linku do wideokonferencji. Sytuacja z pewnością będzie przytaczana jeszcze nie raz przez praktyków od organizacji konferencji, ekspertów od cyberbezpieczeństwa.