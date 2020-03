Rząd i operatorzy zablokują "korona-oszustów”

Jak podkreśla Marek Zagórski, minister cyfryzacji, służby reagują na bieżąco na pojawiające się próby wyłudzeń „na koronawirusa” i w najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. – Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw – zaznacza.

Do porozumienia przystąpiły Orange Polska, Polkomtel (operator sieci Plus), P4 (operator sieci Play) oraz T-Mobile Polska. To dzięki nim powstanie specjalna lista ostrzeżeń – trafią na nią domeny internetowe, które służą do wyłudzeń danych, w tym danych osobowych lub pieniędzy.