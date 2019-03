Polska firma IT sponsorem piłkarskiego mistrza Francji

Comarch, znany głównie ze sponsoringu rodzimej Cracovii, teraz ma ambicję pokazać się szerzej piłkarskiemu światu w Europie. Spółka prof. Janusza Filipiaka będzie wspierać piłkarzy OSC z Lille.

Comarch poinformował, że został sponsorem klubu piłkarskiego OSC z Lille. Drużyna zajmująca obecnie drugie miejsce w Ligue 1, będzie nosić logo firmy na koszulkach do końca sezonu 2019-2020. Firma informatyczna z Krakowa tłumaczy, że akcja ta ma na celu stworzenie współpracy na szerszą skalę, która przyczyniłaby się do zbudowania większej rozpoznawalności marki Comarch we Francji.

Logo Comarchu pojawiło się już na strojach piłkarzy z Lille (LOSC) w wygranym meczu z drużyną Dijon FCO. Wyświetlane ono ma być również przez cały sezon na telebimach areny stadionu Pierre Mauroy w Lille oraz na oficjalnych znakach siedziby klubu LOSC.

Comarch działa na rynku francuskim od 2006 r., a regionalna siedziba główna znajduje się w Lezennes na północy Francji, oraz w Grenoble, a od niedawna również w Lyonie. Działalność firmy koncentruje się głównie na sektorze handlu detalicznego, przemyśle i rozwiązaniach informatycznych dla służby zdrowia. Spółka współpracuje z firmami na rynku francuskim, takimi jak: Auchan, Galeries Lafayette, PMU, Eram, Leroy Merlin czy La Redoute. – Polska spółka reprezentuje wymiar międzynarodowy, jednocześnie będąc obecną na rynku lokalnym, oferując rozwiązania informatyczne dla czołowych firm z regionu północnej Francji. Janusz Filipiak, poza przodowaniem w dziedzinie hi-tech, jest również wielkim pasjonatem piłki nożnej. Współpraca między klubem LOSC a Comarch wynika z połączenia tych dwóch dziedzin – skomentował Marc Ingla, prezes klubu LOSC.

Krakowska spółka IT podkreśla, że zależy jej na wzmocnieniu rozpoznawalności marki. – To wpisuje się w szerzy projekt budowania świadomości brandu na rynku francuskim wśród naszej grupy docelowej. Naszą działalność operacyjną prowadzimy aktywnie głównie na północy Francji oraz w regionie paryskim, stąd pomysł partnerstwa z bardzo rozpoznawalnym regionalnie klubem – tłumaczy Arkadiusz Iłgowski, dyrektor generalny Comarch Francja.

Lille jest na dobrej drodze ku temu, by od przyszłego sezonu grać w europejskich pucharach. Pod wodzą Argentyńczyka Marcelo Bielsy świetnie spisuje się w tegorocznych rozgrywkach. Bielsa ma na koncie m.in. prowadzenie argentyńskiej drużyny narodowej, z którą wystąpił na Mundialu w 2002 r. Pod jego wodzą grali wówczas tacy zawodnicy, jak Roberto Ayala, Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, Javier Zanetti, czy Hernán Crespo.

LOSC ma na koncie trzy mistrzostwa Francji, ostatnie w 2011 r.