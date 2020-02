Plaga fake newsów o koronawirusie. Znany bloger ukarany

Artykuł zatytułowany „Is This The Man Behind The Global Coronavirus Pandemic?” (z ang. „Czy to człowiek stoi za globalną pandemią koronawirusa?”) nie tylko ujawniał dane osobowe chińskiego lekarza i badacza z Wuhan Institute of Virology, ale bezpodstawnie, jak twierdzi Twitter, powiązał go z teorią spiskową, jakoby rozprzestrzeniający się po całym świecie wirus był zmodyfikowaną bronią biologiczną. Dodatkowo zdaniem autorów tekstu pierwsza wersja wirusa mogła zostać najpierw uzbrojona w Kanadzie. Blog „Zero Hedge” ma ponad 50 tys. obserwujących na Facebooku i ponad 670 tys. obserwujących na Twitterze.