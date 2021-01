Szybszy dostęp do szczepienia? Nowa pułapka hakerów

W alercie zwrócono uwagę na fakt, iż cyberprzestępcy od początku wykorzystują pandemię do ataków, a budząca ogromne emocje i zainteresowanie akcja szczepień otwiera przed nimi nowe perspektywy. FinCEN zaapelował więc do banków i innych instytucji finansowych, by szczególnie uważały na ataki ransomware wymierzone w procesy produkcji i dystrybucji szczepionek oraz łańcuchy dostaw z nimi związane. Wymieniono także działania przestępców takie jak oferowanie nieistniejących lub podrobionych szczepionek, nielegalne przekierowywanie oryginalnych preparatów na czarny rynek czy proponowanie dostępu do szczepień poza obowiązującym harmonogramem.