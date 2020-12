CD Projekt: Kurs mocno w dół, na giełdzie panika

O 16 proc. do 260 zł tanieją po otwarciu sesji akcje CD Projektu. To reakcja na komunikat, który pojawił się na rynku w nocy.

„Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach spółki z przedstawicielami Sony dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrot” – czytamy w komunikacie. Zarząd podkreśla, że wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą też niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od spółki – deklaruje CD Projekt.

„To kolejna negatywna informacja ze strony spółki. Patrząc jednak na oceny gry na PS4 i liczne komentarze odradzające zakupu „Cyberpunka”, wielu graczy i tak zamierzało odłożyć zakup na późniejsze okresy, do czasu kiedy gra zostanie naprawiona. Niestety cyfrowa wersja nie będzie również dostępna dla posiadaczy PS5, na której sprawuje się dobrze. Biorąc pod uwagę gorący okres sprzedażowy jakim są święta, warto zauważyć jednak, że to fizyczne kopie sprzedają się zazwyczaj lepiej. Ponadto, decyzja ze strony SONY skłania do myślenia o skali zwrotów (standard rynkowy wynosi ok. 5-10%, w tym przypadku jednak może być znacznie więcej” – czytamy w porannym biuletynie DM BDM.