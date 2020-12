Cristiano Ronaldo zostanie cyberpunkiem

Może to się udać firmie 111 Dots i Garenie, wydawcy z Singapuru – wypuszczają one właśnie na rynek nową postać w swojej grze mobilnej „Free Fire”. Będzie to światowa gwiazda stadionów – piłkarz Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo. Portugalski piłkarz pojawi się, a jakże, w cyberpunkowej odsłonie. Ten klimat najwyraźniej stał się teraz modny.

