Fatalne oceny „Cyberpunka” na konsole. Panika na giełdzie

W piątek wieczorem na portalu Metacritic odblokowano użytkownikom możliwość oceny nowej gry CD Projektu „Cyberpunk 2077”, która dzień wcześniej zadebiutowała na rynku. W sobotę wieczorem wersja gry na PlayStation4 średnio miała 2,5 pkt, a na Xbox One 3,1 pkt – w dziesięciostopniowej skali. Studio na bieżąco poprawia grę, co pomaga ocenom, ale nadal się one negatywne. W poniedziałek rano wersja gry na PlayStation4 średnio ma 2,8 pkt, a na Xbox One 3,7 pkt. Gracze narzekają przede wszystkim na błędy i problemy z płynnością gry.

