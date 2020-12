„Cyberpunk” rozbił bank. Ale gorsze opinie graczy

Gra w Polsce zadebiutowała o godz. 1 w nocy. Na całym świecie widać bardzo duże zainteresowanie, czego dowodem są statystyki osób grających na portalu Steam – czyli największej platformie gier na PC. W szczytowym momencie w grę CD Projektu grało jednocześnie nieco ponad 1 mln (a obecnie około 840 tys.). To najwyższy wynik w historii dotyczący gry single player oraz czwarty w historii po uwzględnieniu tytułów multiplayer, czyli wieloosobowych.

Wiele jednak wskazuje na to, że studio może odetchnąć z ulgą, bo generalnie odbiór gry jest pozytywny i pojawiają się głosy, że spółce udało się wyeliminować błędy, na które narzekali recenzenci w swoich opiniach (wersje gry, którymi dysponowali nie uwzględniały jeszcze najnowszych aktualizacji).

CD Projekt jest największą spółką w WIG20. W oczekiwaniu na premierę „Cyberpunka” notowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy urosły o ponad połowę i obecnie kapitalizacja studia wynosi ok. 40 mld zł. Nic więc dziwnego, że za grę trzyma kciuki cały rynek.

„Cyberpunk 2077” jest dostępny na PC za pośrednictwem platform GOG.COM, Steam i Epic Games Store, a także na Xbox One, PlayStation 4 oraz Stadii. Wersje gry na Xbox One oraz PlayStation 4 działają także na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. W przyszłości ukaże się darmowa aktualizacja, dzięki której „Cyberpunk” będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał konsol nowej generacji. Wersje tytułu na GOG.COM i Steam mają dodatkowo wsparcie dla usługi strumieniowania rozgrywki NVIDIA GeForce NOW.