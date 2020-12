„Cyberpunk” wywołuje ataki padaczki? CD Projekt ma problem

Atak wywołał element gry nazywany „splataniem” – to zjawisko pozwalające bohaterowi w grze na cybernetyczne łączenie się ze wspomnieniami i doświadczanie ich. Aby tego dokonać postać używa specjalnego urządzenia wyposażonego w migające diody. I to właśnie one powodują napady. Ich działanie w grze jest zbliżone do faktycznego działania urządzeń używanych do wywoływania padaczki w celach medycznych.