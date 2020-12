Luksusowe marki modowe zaskoczyły. Wchodzą do gier Bloomberg

Boom na gry wideo sprawił, że ten kanał dotarcia do klientów dostrzegły największe marki modowe. Dom mody Balenciaga właśnie uruchomił własną grę – „Afterworld: The Age of Tomorrow”, w której prezentuje kolekcję jesień/zima 2021.