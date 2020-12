Niektórzy gracze mają już Cyberpunka. Ależ wpadka sieci sklepów

Cyberpunk 2077 to najbardziej wyczekiwana gra na świecie. Termin jej premiery przekładano trzykrotnie. Ostatecznie ustalono, że będzie to 10 grudnia. Tymczasem okazało się, że niektórzy gracze już otrzymali swoje egzemplarze. Z informacji jakie napływają na rynek wynika, że są to Amerykanie, który złożyli zamówienie w Best Buy na edycję kolekcjonerską. W portalach społecznościowych pojawiły się m.in. zdjęcia oraz niektóre informacje dotyczące technicznych aspektów gry oraz jej zawartości.

„Zbliżamy się do premiery gry i istnieje szansa, że część z Was położy swoje ręce na kopii Cyberpunk 2077 przed dniem premiery. To bardzo trudne dla nas, ale chcielibyśmy aby wszyscy gracze na całym świecie, mogli zagrać w dzień premiery bez spoilerów. W związku z tym bardzo Was prosiły by nie streamować, nie robić let’s play’ów czy podobnych materiałów przed 9 grudnia 12PM CET/3 AM PST. Wyślemy MAX-TAC (wiecie, ci od ściągania wideo z sieci) za każdym, kto się do tego nie zastosuje. Po tej dacie jednak będziemy zachwyceni jeśli będziecie streamować tak, jakby nie było jutra” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez polskie studio.