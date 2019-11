Zbiórka na grę opartą na dziele Lema. Pierwszy taki projekt

Starward Industries zamierza zaoferować inwestorom w publicznej emisji nieco ponad 73 tys. akcji serii H. Ich cena zawierała się będzie w przedziale 40-44 zł (ostateczna zostanie podana do 1 grudnia). Oznacza to, że do spółki trafi od 2,9 do 3,2 mln zł.

