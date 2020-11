Wielki popyt na Sony PS5 w Polsce. Konsole zniknęły przed premierą

Konsole do gier to wielki hit sprzedażowy od dawna. Pandemia tylko dodatkowo nakręciła zainteresowanie, a zamknięci w domach gracze jeszcze chętniej inwestują w nowy sprzęt. Dlatego choć oficjalna sprzedaż nowej konsoli Sony PS5 rusza jutro, to w przedsprzedaży właściwie cała pula zniknęła, choć dostawy dopiero będą realizowane.

